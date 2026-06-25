Vreme je za rasplet u grupi E – Ekvador mora da pobedi Nemačku za šesnaestinu finala (22.00, RTS 1)

RTS pre 18 minuta
Vreme je za rasplet u grupi E – Ekvador mora da pobedi Nemačku za šesnaestinu finala (22.00, RTS 1)

Utakmicama Ekvador - Nemačka (22.00, RTS 1) i Kurasao - Obala Slonovače završava se takmičenje u grupi E na Svetskom prvenstvu, a dešavanja sa tih utakmica iz minuta u minut pratite uz portal RTS.

Nagelsman o paradoksu Mundijala: Kažnjeni smo jer smo prvi u grupi Selektor Nemačke Julijan Nagelsman izrazio je nezadovoljstvo rasporedom na Svetskom prvenstvu, tvrdeći da je njegov tim u nepovoljnom položaju jer je osigurao prvo mesto u grupi, zbog čega ima manje od 48 sati za pripremu narednog meča. Nemačka je posle pobeda nad Kurasaom (7:1) i Obalom Slonovače (2:1) matematički osigurala prvo mesto u Grupi E. Ipak, umesto nagrade za dominantan učinak, "panceri"
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