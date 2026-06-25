Zelenski: Napadi duboko u Rusiji, pogođeni naftni objekti; Moskva proteruje rumunskog konzula

Rat u Ukrajini – 1.623. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele dalekometne napade na naftna postrojenja duboko u Rusiji. S druge strane, Rusija je saopštila da zatvara rumunski konzulat u Sankt Peterburgu i proteruje rumunskog konzula kao odgovor na odluku Bukurešta da povuče saglasnost za rad ruskog konzulata u Konstanci.

Evropski savet produžio ekonomske sankcije Rusiji za godinu dana Evropski savet saopštio je da je obnovio sankcije Evropske unije Rusiji na 12 meseci, s obzirom na "kontinuirane akcije Ruske Federacije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini". U saopštenju, objavljenom na internet stranici Evropskog saveta, navodi se da su obnovljene sankcije EU prema Rusiji na snazi do 31. jula 2027. godine. Odluka je doneta nakon sastanka Evropskog saveta 18. i 19. juna, na kojem