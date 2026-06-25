Dačić: Saučešće povodom zemljotresa u Venecueli, timovi MUP-a spremni da pomognu

RTV pre 46 minuta  |  Tanjug
Dačić: Saučešće povodom zemljotresa u Venecueli, timovi MUP-a spremni da pomognu

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je danas saučešće državnom rukovodstvu i građanima Venecuele, povodom razornog zemljotresa koji je pogodio tu državu i poručilo da je MUP stavio na raspolaganje timove za pomoć u otklanjanju posledica.

"Kao dokaz iskrenog prijateljstva i solidarnosti sa narodom Venecuele, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije stavilo je na raspolaganje specijalizovane spasilačke timove Sektora za vanredne situacije, spremne da svojim znanjem, iskustvom i humanošću pomognu u otklanjanju posledica ove tragedije i u toku je komunikacija sa venecuelanskim vlastima", saopštio je Dačić. On je naveo da ga je veoma zatekla i zabrinula vest o razornom zemljotresu koji je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Više od 160 mrtvih, blizu 1.000 povređenih

Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Više od 160 mrtvih, blizu 1.000 povređenih

BBC News pre 6 minuta
"Srbija je spremna da pruži podršku na svaki način", oglasio se Marko Đurić nakon stravičnog zemljotresa u Venecueli: "Naše…

"Srbija je spremna da pruži podršku na svaki način", oglasio se Marko Đurić nakon stravičnog zemljotresa u Venecueli: "Naše misli i molitve su uz vas"

Blic pre 21 minuta
MUP Srbije stavio na raspolaganje specijalizovane spasilačke timove Venecueli nakon zemljotresa

MUP Srbije stavio na raspolaganje specijalizovane spasilačke timove Venecueli nakon zemljotresa

Nova pre 16 minuta
Dačić ponudio pomoć Venecueli u otklanjanju posledica zemljotresa

Dačić ponudio pomoć Venecueli u otklanjanju posledica zemljotresa

N1 Info pre 6 minuta
Svetski lideri nude pomoć Venecueli posle razornih zemljotresa

Svetski lideri nude pomoć Venecueli posle razornih zemljotresa

N1 Info pre 11 minuta
"U Venecueli se desio veoma redak fenomen dublet" Seizmolog otkrio detalje užasa: strepi se za sudbine 25.000 ljudi (foto)

"U Venecueli se desio veoma redak fenomen dublet" Seizmolog otkrio detalje užasa: strepi se za sudbine 25.000 ljudi (foto)

Kurir pre 21 minuta
Snimak razornog zemljotresa u Venecueli koji tera suze na oči: Krenulo da trese, žena u kolicima panično vrišti, a onda…

Snimak razornog zemljotresa u Venecueli koji tera suze na oči: Krenulo da trese, žena u kolicima panično vrišti, a onda usledio herojski čin supruga (video)

Kurir pre 1 minut
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićZemljotresVlada SrbijeVenecuelaMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Politika, najnovije vesti »

Samo majstor trenutka

Samo majstor trenutka

Danas pre 1 sat
Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Više od 160 mrtvih, blizu 1.000 povređenih

Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Više od 160 mrtvih, blizu 1.000 povređenih

BBC News pre 6 minuta
"Srbija je spremna da pruži podršku na svaki način", oglasio se Marko Đurić nakon stravičnog zemljotresa u Venecueli: "Naše…

"Srbija je spremna da pruži podršku na svaki način", oglasio se Marko Đurić nakon stravičnog zemljotresa u Venecueli: "Naše misli i molitve su uz vas"

Blic pre 21 minuta
MUP Srbije stavio na raspolaganje specijalizovane spasilačke timove Venecueli nakon zemljotresa

MUP Srbije stavio na raspolaganje specijalizovane spasilačke timove Venecueli nakon zemljotresa

Nova pre 16 minuta
Dačić ponudio pomoć Venecueli u otklanjanju posledica zemljotresa

Dačić ponudio pomoć Venecueli u otklanjanju posledica zemljotresa

N1 Info pre 6 minuta