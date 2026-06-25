Dačić: Saučešće povodom zemljotresa u Venecueli, timovi MUP-a spremni da pomognu

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je danas saučešće državnom rukovodstvu i građanima Venecuele, povodom razornog zemljotresa koji je pogodio tu državu i poručilo da je MUP stavio na raspolaganje timove za pomoć u otklanjanju posledica.

"Kao dokaz iskrenog prijateljstva i solidarnosti sa narodom Venecuele, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije stavilo je na raspolaganje specijalizovane spasilačke timove Sektora za vanredne situacije, spremne da svojim znanjem, iskustvom i humanošću pomognu u otklanjanju posledica ove tragedije i u toku je komunikacija sa venecuelanskim vlastima", saopštio je Dačić. On je naveo da ga je veoma zatekla i zabrinula vest o razornom zemljotresu koji je