Đurić u Panami sa šefom diplomatije Sent Vinsenta i Grenadina o odnosima dve zemlje

PANAMA SITI - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, na marginama Generalne skupštine Organizacije američkih država u Panama Sitiju, sastao se sa ministrom spoljnih poslova, spoljne trgovine, stranih investicija i poslova dijaspore Sent Vinsenta i Grenadina Dvajtom Ficdžeraldom Bramblom i istakao da dve zemlje, uz dobre i prijateljske odnose, vezuje i privrženost principima međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija.

On se istovremeno zahvalio na podršci te zemlje našim najvažnijim nacionalnim pitanjima, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Đurić je istakao da je Srbija zainteresovana za intenziviranje političkog dijaloga i realizaciju poseta na visokom nivou, uputivši poziv ministru Bramblu da poseti Srbiju. Govoreći o saradnji, Đurić je ukazao na potencijale za njen razvoj u oblasti prosvete kroz program stipendiranja stranih studenata "Svet u Srbiji", uputivši poziv