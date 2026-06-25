Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, strahuje se od velikog broja žrtava, proglašeno vanredno stanje

RTV pre 4 minuta  |  RTS, Tanjug
Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu, strahuje se od velikog broja žrtava, proglašeno vanredno stanje

BEOGRAD - Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5, pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama.

Venecuelu su u sredu uveče po lokalnom vremenu pogodila dva razorna zemljotresa, koja su izazvala rušenje zgrada u Karakasu i paniku među stanovništvom. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, prvi potres, magnitude 7,2, zabeležen je u 22.04 po Griniču (malo posle ponoći po srednje-evropskom vremenu), sa epicentrom zapadno od priobalnog mesta Moron, u državi Jarakuj. Samo 39 sekundi kasnije usledio je još snažniji zemljotres, magnitude 7,5, na dubini od oko 10
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