Grupa građana iz Novog Sada peške krenula na skup 27. juna u Beogradu

NOVI SAD - Grupa građana, simpatizera i aktivista SNS krenula je jutros pešice iz Petrovaradina ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica'' koji će biti održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine.

Oni su u majicama na kojima je ispisano ''Srbija pobeđuje'', a nose zastave Srbije i zastave sa sloganom ''Srbija pobeđuje'' i uzvikuju ''Kosovo je srce Srbije'' i ''Živela Srbija''. Planirano je da prespavaju u Inđiji, odakle će nastaviti put ka Beogradu. Politički analitičar Vukašin Đoković, koji je sa građanima krenuo sa Petrovaradina, rekao je da je njihovo pešačenje do Beograda simboličan način borbe za Srbiju i za otadžbinu. ''Atmosfera je pozitivna, idemo