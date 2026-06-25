"Pirati sa Ribarca“ sa programom „Čika Kekine avanture“ oduševili najmlađe na manifestaciji „RTV Piknik – ponesi ćebe“

RTV pre 10 minuta  |  RTV
"Pirati sa Ribarca“ sa programom „Čika Kekine avanture“ oduševili najmlađe na manifestaciji „RTV Piknik – ponesi ćebe“…

NOVI SAD - Na platou isprd zgrade Radio-televizije Vojvodine održan je drugi dan manifestacije „RTV Piknik – ponesi ćebe“. Najmlađe posetioce dočekao je čuveni glumac Slobodan Boda Ninković i „Pirati sa Ribarca“ sa programom „Čika Kekine avanture“

Nakon dobre zabave mališana koji su nam to i potvrdili, Slobodan Boda Ninković otkrio nam je da će od jeseni najmlađi imati priliku da gledaju drugu sezonu "Čika Kekinih avantura", kao i da je na RTV Pikniku uživao u nastupu sa kako kaže majstorskim orkestrom Aleksandra Dujina. Među posetiocima manifestacije „RTV Piknik – ponesi ćebe“ bila je Ema Malina koja je završila 6 razred. Objašnjava kako je povezana sa „Čika Kekom“ „Pevala sam pesmu sa njim „Neću da spavam“
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