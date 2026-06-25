Poslanici danas glasaju o svim tačkama dnevnog reda

RTV pre 18 minuta  |  Tanjug
Poslanici danas glasaju o svim tačkama dnevnog reda

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10 sati.

Poslanici će se izjašnjavati o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Poslanici će se izjašnjavati i o predlozima zakona o
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