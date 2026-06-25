Projektil pogodio desnu stranu broda koji je u Ormuzu plovio pod zastavom Singapura

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Projektil pogodio desnu stranu broda koji je u Ormuzu plovio pod zastavom Singapura

LONDON - Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštile su danas da je teretni brod "Ever lavli", koji je plovio pod zastavom Singapura, prijavio sumnjivi napad dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz, blizu obale Omana.

Kako je saopštila ta agencija britanske Kraljevske mornarice, brod je prijavio da je projektil pogodio njegovu desnu stranu dok je bio udaljen 7,5 nautičkih milja jugoistočno od omanske luke Dahit, prenosi Rojters. Udar je oštetio most broda, čiji je vlasnik kompanija Evergrin sa sedištem u Tajvanu, ali nije bilo žrtava niti uticaja na životnu sredinu. U saopštenju UKMTO navodi da vlasti istražuju incident, i da se brodovima savetuje da plove kroz Ormuski moreuz sa
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