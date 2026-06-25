Vremeplov: Slovenija i Hrvatska jednostrano proglasile nezavisnost

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Slovenija i Hrvatska jednostrano proglasile nezavisnost

NOVI SAD - Na današnji dan 1991. godine Slovenija i Hrvatska su, suprotno ustavu SFRJ, jednostrano proglasile nezavisnost od jugoslovenske federacije. Pokazalo se da je to značilo uvod u građanski rat, za šta ogromnu odgovornost, zbog povlađivanja secesionističkim težnjama, snose i vodeće zapadne zemlje, u prvom redu Nemačka, a onda i SAD. Prva država koja je priznala secesiju bio je Vatikan.

Danas je četvrtak, 25. jun, 176. dan 2026. Do kraja godine ima 189 dana. 1822 - Umro je nemački pisac Ernst Teodor Amadeus Hofman, čija su dela, puna grotesknog humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave, znatno uticala na evropsku književnost. Sadržaj tih priča kompozitor Žak Ofenbah koristio je kada je stvarao svoja operska dela. Dela: "Fantastične slike u Kaloovom maniru", "Đavolji eliksiri", "Serpionova braća", "Životni nazori mačka Mura". 1847
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