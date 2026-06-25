Lajović posle pet setova zaustavljen u finalu kvalifikacija za Vimbldon

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb Vimbldona, pošto je danas u finalu kvalifikacija poražen od litvanskog igrača Vilijusa Gaubasa sa 6:3, 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Duel Gaubasa i Lajovića, 129. i 153. igrača sveta, trajao je tri sata i 58 minuta. Gaubas je bolje počeo meč i poveo sa 3:0, da bi Lajović osvojio narednih šest uzastopnih gemova za vođstvo u setovima. Za osvajanje drugog seta Gaubasu je bio dovoljan brejk u prvom gemu, dok je Lajović treći set osvojio brejkom u osmom gemu. U naredna dva seta Gaubas je po jednom pravio brejk i stigao do preokreta i plasmana u glavni žreb trećeg grend slema u sezoni. Žreb za