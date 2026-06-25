Mali: „Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra“

Serbian News Media pre 1 sat
Mali: „Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 miliona evra“
Skupština Srbije danas je usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se ukupan iznos garancije za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra, objavilo je Ministarstvo finansija. „Nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine proširivanjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra“, rekao je ministar finansija Siniša
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Garancije za kreditnu podršku mladima u kupovini prve nekretnine povećane na 900 mil EUR

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