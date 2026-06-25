Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

„Nema tu nikakve patetike. Jedini problem je što su oni korumpirani, narcisoidni i ne mogu da shvate da postoje ljudi koji ne misli kao oni. Ne mogu da poveruju da mi na javnoj sceni zaista postojimo iz uverenja i da postoje redakcije, poput ‘Vremena’ i još nekih, i pojedinci koji će uprkos ogromnoj šteti i pritiscima nastaviti da rade svoj posao“, rekao je Radić za nedeljnik Vreme. Kako je naveo, „prošle godine su, pokušavajući da ga kompromituju, objavili