Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Serbian News Media pre 1 sat
Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti
„Nema tu nikakve patetike. Jedini problem je što su oni korumpirani, narcisoidni i ne mogu da shvate da postoje ljudi koji ne misli kao oni. Ne mogu da poveruju da mi na javnoj sceni zaista postojimo iz uverenja i da postoje redakcije, poput ‘Vremena’ i još nekih, i pojedinci koji će uprkos ogromnoj šteti i pritiscima nastaviti da rade svoj posao“, rekao je Radić za nedeljnik Vreme. Kako je naveo, „prošle godine su, pokušavajući da ga kompromituju, objavili
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Beta pre 1 sat
Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Pravo u centar pre 1 sat
Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radio sto plus pre 1 sat
Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

N1 Info pre 3 sata
Radić: Pokušavaju da mi nađu slabu tačku, izmišljaju priče, ali me ne mogu uplašiti

Radić: Pokušavaju da mi nađu slabu tačku, izmišljaju priče, ali me ne mogu uplašiti

Nova pre 2 sata
Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Danas pre 3 sata
Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radić: Neću prihvatiti izdaju ideje normalnog društva, ne mogu me uplašiti

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Toplotni talas u Srbiji: Sunčano i veoma toplo vreme sa upozorenjima i posledicama po zdravlje

Toplotni talas u Srbiji: Sunčano i veoma toplo vreme sa upozorenjima i posledicama po zdravlje

Naslovi.ai pre 3 minuta
Protest ispred Rektorata u Novom Sadu: Traže ponovno glasanje o reizboru profesora Vladimira Mihića

Protest ispred Rektorata u Novom Sadu: Traže ponovno glasanje o reizboru profesora Vladimira Mihića

N1 Info pre 16 minuta
Sedamnaestogodišnjak doživeo infarkt, lekari objašnjavaju ko je ugrožen tokom toplotnog talasa

Sedamnaestogodišnjak doživeo infarkt, lekari objašnjavaju ko je ugrožen tokom toplotnog talasa

N1 Info pre 6 minuta
DS: Novi rebalans budžeta Beograda je borba protiv budućnosti Srbije

DS: Novi rebalans budžeta Beograda je borba protiv budućnosti Srbije

Beta pre 42 minuta
SSP: SNS za Nišavski okrug dobio kvotu od čak 10.000 ljudi za miting u Beogradu

SSP: SNS za Nišavski okrug dobio kvotu od čak 10.000 ljudi za miting u Beogradu

Beta pre 2 minuta