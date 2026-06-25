Rubio: „SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu“

Na turneji po zemljama Persijskog zaliva, šef američke diplomatije Marko Rubio (Marco) izjavio je danas da sporazum sa Iranom ne treba postići „po svaku cenu“, posebno strahujući od „potpunog haosa“ ako bi Teheran uveo naplaćivanje prolaza kroz Ormuski moreuz. „Čak i ako želimo sporazum, ne želimo sporazum po svaku cenu“, rekao je Rubio u Bahreinu. On se osvrnuo na situaciju u Ormuskom moreuzu, glavnoj tački spora. Iran razmatra uvođenje takse, koja nije postojala