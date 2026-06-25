Rubio: „SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu“

Serbian News Media pre 1 sat
Rubio: „SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu“
Na turneji po zemljama Persijskog zaliva, šef američke diplomatije Marko Rubio (Marco) izjavio je danas da sporazum sa Iranom ne treba postići „po svaku cenu“, posebno strahujući od „potpunog haosa“ ako bi Teheran uveo naplaćivanje prolaza kroz Ormuski moreuz. „Čak i ako želimo sporazum, ne želimo sporazum po svaku cenu“, rekao je Rubio u Bahreinu. On se osvrnuo na situaciju u Ormuskom moreuzu, glavnoj tački spora. Iran razmatra uvođenje takse, koja nije postojala
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Tržišta odahnula posle krize na Bliskom istoku: Zašto pad cene nafte ne znači automatski i jeftinije gorivo?

Tržišta odahnula posle krize na Bliskom istoku: Zašto pad cene nafte ne znači automatski i jeftinije gorivo?

Insajder pre 2 sata
Rubio: SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu

Rubio: SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu

Nedeljnik pre 3 sata
Rubio: SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu

Rubio: SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu

Nova pre 3 sata
Hoće li pad cene kerozina pojeftiniti letovanja

Hoće li pad cene kerozina pojeftiniti letovanja

Politika pre 2 sata
Rubio: SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu

Rubio: SAD ne žele sporazum sa Iranom po svaku cenu

Danas pre 3 sata
Iran upozorio na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz

Iran upozorio na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz

Serbian News Media pre 4 sati
Iran upozorio na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz

Iran upozorio na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheransad

Ekonomija, najnovije vesti »

Mimović uputio urgentno pismo predsedniku Gasproma o spremnosti za potpisivanje ugovora za NIS

Mimović uputio urgentno pismo predsedniku Gasproma o spremnosti za potpisivanje ugovora za NIS

Danas pre 1 sat
Naled: Od 2027. sistem ePlati sam će popunjavati sve podatke, institucije da ubrzaju evidenciju

Naled: Od 2027. sistem ePlati sam će popunjavati sve podatke, institucije da ubrzaju evidenciju

Danas pre 42 minuta
Beogradska hronika na gradilištu Ekspa: Pri kraju izgradnja nove pruge i Ekspo sela – šta sve ostaje građanima posle izložbe…

Beogradska hronika na gradilištu Ekspa: Pri kraju izgradnja nove pruge i Ekspo sela – šta sve ostaje građanima posle izložbe

RTS pre 21 minuta
Otvara se deonica Moravskog koridora. Predsednik Vučić ponosan na građane Srbije sa kojima zajedno gradi budućnost (video)

Otvara se deonica Moravskog koridora. Predsednik Vučić ponosan na građane Srbije sa kojima zajedno gradi budućnost (video)

Dnevnik pre 21 minuta
Sofronijević: Radovi za Ekspo teku po planu, Nacionalni stadion gotov do marta 2027.

Sofronijević: Radovi za Ekspo teku po planu, Nacionalni stadion gotov do marta 2027.

Euronews pre 6 minuta