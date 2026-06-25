Barbarez: U kom filmu mi možemo da dominiramo protiv nekoga?

Sport klub pre 10 minuta  |  Autor: Marko Vlahović
Barbarez: U kom filmu mi možemo da dominiramo protiv nekoga?

Bosna i Hercegovina je u drugoj fazi Svetskog prvenstva, a veoma je izvesno da će tamo igrati protiv selekcije Sjedinjenih Država u San Francisku. „Zmajevi“ su dobili ekipu Katara 3:1 i sa četiri boda su sigurno među osam najboljih reprezentacija koje zauzimaju treću poziciju u svojim grupama.

Selekcija Sergeja Barbareza je odigrala dobar meč protiv Katara, kaže da ne može uvek da se odigra savršeno, ali da je i ovako veoma zadovoljan. „Ne govorim ja džaba da je ovo Svetsko prvenstvo i da svako preko puta želi tebe dobiti. I ne znam u kom filmu smo mi u mogućnosti da nekog dominiramo? Došli smo kao čisti autsajderi da probamo da uradimo nešto veliko i to nam se sad ostvarilo. Ima stvari koje nisu kako smo očekivali ali onda bi bio savršeni meč i dobili
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Zlatan Ibrahimović ishvalio fudbalera Bosne: „Svetsko prvenstvo je mesto gde se rađaju zvezde“

Zlatan Ibrahimović ishvalio fudbalera Bosne: „Svetsko prvenstvo je mesto gde se rađaju zvezde“

Danas pre 10 minuta
Ovako trenutno izgleda nokaut faza Svetskog prvenstva: Najlakše Argentini, a najteže Hrvatima

Ovako trenutno izgleda nokaut faza Svetskog prvenstva: Najlakše Argentini, a najteže Hrvatima

Mondo pre 9 minuta
"Pevaj, Bosno": Estrada slavi istorijski uspeh reprezentacije, pljušte čestitke na mrežama (foto)

"Pevaj, Bosno": Estrada slavi istorijski uspeh reprezentacije, pljušte čestitke na mrežama (foto)

Mondo pre 9 minuta
Bosna i Hercegovina obezbedila plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva

Bosna i Hercegovina obezbedila plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva

Nedeljnik pre 15 minuta
Meksikanac, rame uz rame sa Mesijim i Ronaldom, završio duel na rukama svojih saigrača

Meksikanac, rame uz rame sa Mesijim i Ronaldom, završio duel na rukama svojih saigrača

Danas pre 40 minuta
Legenda na terenu: Očoa ušao u istoriju, pridružio se Ronaldu i Mesiju!

Legenda na terenu: Očoa ušao u istoriju, pridružio se Ronaldu i Mesiju!

Hot sport pre 14 minuta
Polako dobijamo rasplet Mundijala: 13 selekcija već u nokaut fazi – Bosna i Južna Afrika među najvećim pričama turnira!

Polako dobijamo rasplet Mundijala: 13 selekcija već u nokaut fazi – Bosna i Južna Afrika među najvećim pričama turnira!

Hot sport pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaKatarsergej barbarez

Sport, najnovije vesti »

Slažu se kockice: Poznat prvi par 1/16 finala Mundijala

Slažu se kockice: Poznat prvi par 1/16 finala Mundijala

Sport klub pre 10 minuta
Advokat i Kurasao sanjaju: Zar sad nismo favoriti?!

Advokat i Kurasao sanjaju: Zar sad nismo favoriti?!

Sport klub pre 10 minuta
Barbarez: U kom filmu mi možemo da dominiramo protiv nekoga?

Barbarez: U kom filmu mi možemo da dominiramo protiv nekoga?

Sport klub pre 10 minuta
Larkin se zahvalio Zvezdi, a razlog je duboko lične prirode

Larkin se zahvalio Zvezdi, a razlog je duboko lične prirode

Sport klub pre 10 minuta
"Pevaj, Bosno": Estrada slavi istorijski uspeh reprezentacije, pljušte čestitke na mrežama (foto)

"Pevaj, Bosno": Estrada slavi istorijski uspeh reprezentacije, pljušte čestitke na mrežama (foto)

Mondo pre 9 minuta