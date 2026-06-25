Barbarez: U kom filmu mi možemo da dominiramo protiv nekoga?

Bosna i Hercegovina je u drugoj fazi Svetskog prvenstva, a veoma je izvesno da će tamo igrati protiv selekcije Sjedinjenih Država u San Francisku. „Zmajevi“ su dobili ekipu Katara 3:1 i sa četiri boda su sigurno među osam najboljih reprezentacija koje zauzimaju treću poziciju u svojim grupama.

Selekcija Sergeja Barbareza je odigrala dobar meč protiv Katara, kaže da ne može uvek da se odigra savršeno, ali da je i ovako veoma zadovoljan. „Ne govorim ja džaba da je ovo Svetsko prvenstvo i da svako preko puta želi tebe dobiti. I ne znam u kom filmu smo mi u mogućnosti da nekog dominiramo? Došli smo kao čisti autsajderi da probamo da uradimo nešto veliko i to nam se sad ostvarilo. Ima stvari koje nisu kako smo očekivali ali onda bi bio savršeni meč i dobili