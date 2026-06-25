Slažu se kockice: Poznat prvi par 1/16 finala Mundijala

Nokaut faza Mundijala počeće utakmicom Južna Afrika - Kanada, što je za sada jedini definitivno poznati par šesnaestine finala.

Skoro sa stoodstotonom sigrnošću može da se tvrdi i da će SAD – BiH biti par u šesnaestini finala (1. jul, 3.00). Utakmica Južna Afrika – Kanada će se igrati u nedelju 28. juna, od 21.00 po srednjeevropskom vremenu, a u podne po lokalnom u Inglvudu kraj Los Anđelesa. Spektakularno je ukrštanje grupa C i F. Drugi meč 1/16 finala je sudar Brazila i drugoplasiranog Japana, Švedske ili čak Holandije, odigraće se 29. juna od 18.00 po srednjeevropskom vremenu u Hjustonu.