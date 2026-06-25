Alajbegović sve traženiji, Italijani najuporniji!

Sportske.net pre 46 minuta  |  Sportske.net
Alajbegović sve traženiji, Italijani najuporniji!

O velikom talentu Kerima Alajbegovića se već dugo govori, a ovog leta je dobio priliku da svoje kvalitete demonstrira i na najvećoj svetskoj fudbalskoj sceni i on to sve bolje radi.

Sinoć je u pobedi Bosne i Hercegovine nad Katarom (3:1) postigao spektakularnu golčinu kojom je doneo vođstvo ''zmajevima'' i olakšao posao svom timu u nastavku meča, za plasman u šesnaestinu finala Mundijala, a već danas se sve glasnije najavljuje i njegov potencijalni transfer po završetku šampionata sveta. Podsetimo, Alajbegović će u septembru napuniti tek 19 godina, budućnost je pred njim, a prošlu sezonu je proveo u austrijskom Salcburgu posle razvoja u
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