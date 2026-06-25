Brazil sa Nejmarom „isekao „suknjice“ za nokaut fazu – Maroko „preživeo“ hrabri Haiti

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Fudbaleri Brazila i Maroka plasirali su se u šesnaestinu finala Mundijala. Brazil je slavio protiv Škotske rezultatom 3:0 (2:0), dok je Maroko uz dosta muke slavio protiv Haitija, koji se na častan način oprostio od Svetskog prvenstva – 4:2 (2:2).

Zaplesao je sambu Vinisijus Žunior, koji je u ranoj fazi meča, već u sedmom minutu stigao do novog gola na Mundijalu. As Real Madrida pogodio je mrežu Škota na asistenciju Rajana. Duplirao je popularni Vini prednost Selesaa u 22. minutu, da bi glavni sudija posle konsultacije iz VAR sobe poništio pogodak zbog prekršaja. Činilo se da se škotski defanzivac sam sapleo od Vinisijusovu nogu, ali arbitar nije tako video situaciju i ostalo je 1:0 za izabranike Karla
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