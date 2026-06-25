Katastrofa: Zemljotres pogodio glavni grad, desetine hiljada ljudi na ulicama

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs
Katastrofa: Zemljotres pogodio glavni grad, desetine hiljada ljudi na ulicama

Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u razmaku od svega 39 sekundi.

Prvi je bio magnitude 7,2, a potom je usledio još jači potres od 7,5 stepeni po Rihteru, u blizini glavnog grada Karakasa. Prema izveštajima BBC-ja, veliki broj zgrada je srušen ili teško oštećen, dok su hiljade ljudi u panici izašle na ulice. Američki geološki institut (USGS) saopštio je da je prvi zemljotres registrovan u sredu u 18.04 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Ubrzo nakon toga usledio je još snažniji potres, čiji se epicentar
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Kapiten Škotske: Plasman u nokaut fazu je malo verovatan

Kapiten Škotske: Plasman u nokaut fazu je malo verovatan

Radio sto plus pre 1 sat
izuzetno jak zemljotres udario tik iz japansku obalu, zatresao se i Tokio!

izuzetno jak zemljotres udario tik iz japansku obalu, zatresao se i Tokio!

Telegraf pre 2 sata
Svi su mislili da im nema spasa: Ono što su ljudi uradili za rode u Vojvodini će vas raznežiti

Svi su mislili da im nema spasa: Ono što su ljudi uradili za rode u Vojvodini će vas raznežiti

Telegraf pre 3 sata
Štefan Šulte: „Prestanite da se pretvarate da EES radi“

Štefan Šulte: „Prestanite da se pretvarate da EES radi“

Biznis i finansije pre 1 dan
Selektor Katara: Zaslužili smo više

Selektor Katara: Zaslužili smo više

Radio sto plus pre 1 dan
Prve reči Dubravke nakon potpisivanja za Totenhem! Slavni golman poslao brutalnu poruku: "Uzbuđen sam, novo putovanje i novo…

Prve reči Dubravke nakon potpisivanja za Totenhem! Slavni golman poslao brutalnu poruku: "Uzbuđen sam, novo putovanje i novo iskustvo za mene i moju porodicu"

Kurir pre 1 dan
Međunarodna agencija za atomsku energiju: Naši inspektori će proveriti nuklearna postrojenja u Iranu

Međunarodna agencija za atomsku energiju: Naši inspektori će proveriti nuklearna postrojenja u Iranu

Insajder pre 5 sati

Ključne reči

ZemljotresVenecuelaBBCkarakas

Najnovije vesti »

Bosna i Hercegovina u nokaut fazi! Rival se 99% zna…

Bosna i Hercegovina u nokaut fazi! Rival se 99% zna…

Sport klub pre 1 minut
Užasan fudbal na Svetskom prvenstvu: Ovo do sada nismo gledali

Užasan fudbal na Svetskom prvenstvu: Ovo do sada nismo gledali

Nova pre 1 minut
Prenos, Češka - Meksiko: Asteko, šta si dočekala!

Prenos, Češka - Meksiko: Asteko, šta si dočekala!

Večernje novosti pre 1 minut
Prenos, J. Afrika - J. Koreja: Nestvarni promašaji na meču!

Prenos, J. Afrika - J. Koreja: Nestvarni promašaji na meču!

Večernje novosti pre 1 minut
Drakonske kazne: Osuđeni na 450 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca na protestu

Drakonske kazne: Osuđeni na 450 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca na protestu

Telegraf pre 1 minut