Katastrofa: Zemljotres pogodio glavni grad, desetine hiljada ljudi na ulicama

Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u razmaku od svega 39 sekundi.

Prvi je bio magnitude 7,2, a potom je usledio još jači potres od 7,5 stepeni po Rihteru, u blizini glavnog grada Karakasa. Prema izveštajima BBC-ja, veliki broj zgrada je srušen ili teško oštećen, dok su hiljade ljudi u panici izašle na ulice. Američki geološki institut (USGS) saopštio je da je prvi zemljotres registrovan u sredu u 18.04 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Ubrzo nakon toga usledio je još snažniji potres, čiji se epicentar