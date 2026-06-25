Kusturica i drugovi putuju u Istanbul, napada se nova medalja

Telegraf pre 51 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kusturica i drugovi putuju u Istanbul, napada se nova medalja

Kadetska košarkaška reprezenacija Srbije (do 17 godina) otputovaće sutra na Svetsko prvenstvo u Istanbul, koje će se održati od 27. juna do 5. jula.

Selektor Srbije Stevan Mijović na put u Tursku povešće 12 igrača, među kojima su Petar Bjelica, Matija Lukić, Nikola Đurović, Luka Miladinović, Ognjen Simjanovski, Nikola Kusturica, Luka Pavlović, Luka Galić, Lazar Miličić, Vuk Stepanović, Marko Veselinović i Vaso Šaponjić. - Igraćemo u grupi sa ekipama koje nisu iz Evrope, tako da smo imali problema da dođemo da materijala za skauting. Jako nam je bitna prva utakmica sa Australijom, zbog samog samopouzdanja i
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Svetsko prvenstvoTurskaIstanbulAustralijaNikola KusturicaLazar Miličić

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