Ministarstvo odbrane: Obuka na PVO sistemima FK-3 u toku

Divizion 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva, naoružan raketnim sistemom FK-3, prolazi intenzivnu obuku za realizaciju zadataka zaštite vazdušnog prostora Srbije, saopštilo je danas Minisarstvo odbrane.

Obuka ima za cilj sticanja novih znanja i veština i održavanja nivoa uvežbanosti, a realizuje se, kako je navedeno, u rejonima mirnodopskih lokacija. Proces obuke je koncipiran tako da obezbedi vrhunski osposobljene pojedince, posluge i jedinice, koji svaki zadatak mogu izvršti uz maskimalno iskorišćenje borbenih mogućnosti sistema, navodi Ministarstvo odbrane, i dodaje da se pred posluge sistema FK-3 postavlja veliki broj raznovrsnih zadataka, prilagođenih