Poljoprivrednici, požurite: Rok za jeftinije kredite ističe 30. juna - evo šta se sve finansira
Telegraf pre 30 minuta | Telegraf Biznis/Tanjug
Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 30. juna, a zahtevi se podnose preko poslovnih banaka koje imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, raspisala je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za ovu godinu 10. marta, a kako je saopšteno iz resornog ministarstva drugi ovakav javni poziv planiran je za drugu polovinu 2026. Kreditna podrška namenjena je finansiranju više vrsta aktivnosti u poljoprivredi, uključujući razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva,