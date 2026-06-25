Poljoprivrednici, požurite: Rok za jeftinije kredite ističe 30. juna - evo šta se sve finansira

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 30. juna, a zahtevi se podnose preko poslovnih banaka koje imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, raspisala je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za ovu godinu 10. marta, a kako je saopšteno iz resornog ministarstva drugi ovakav javni poziv planiran je za drugu polovinu 2026. Kreditna podrška namenjena je finansiranju više vrsta aktivnosti u poljoprivredi, uključujući razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva,