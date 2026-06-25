STIŽE NOVI TOPLOTNI TALAS, UPALJEN ALARM! Temperature skaču i preko 38 stepeni, evo kada nas čeka najveći udar

Gde su mogući pljuskovi?

Srbija se ponovo sprema za tropske dane! Nakon kratkotrajnog predaha, meteorolozi najavljuju nagli porast temperatura koji će kulminaciju dostići tokom vikenda i početkom sledeće sedmice. Sprema nam se novi toplotni talas, a u pojedinim mestima živa u termometru ići će i iznad 38 stepeni celzijusa! Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, uz slab severni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 31 do 35 °C, što je tek uvertira za ono