Anćeloti srećan zbog Nejmara: Ima strast kao dečak, sve je zaslužio zbog napornog rada

BRAZIL je razbio Škotsku (3:0) i sa prve pozicije grupe C prošao u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva. Zadovoljan urađenim u dosadašnjem delu Mundijala bio je i trener "karioka", Karlo Anćeloti.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek Iskusni stručnjak je istakao da igrači sad izgledaju kao pravi tim. - Sada igramo kao tim, to je bio i cilj. Nismo savršeni, imamo stvari koje treba da popravimo. Možemo da budemo malo brži kada imamo kontrolu. Srećan sam jer je tim mnogo napredovao, sada smo čvrsti. U nokaut mečevima čvrstina je veoma važna. Imamo solidan tim. U poređenju sa prvom utakmicom, pravimo manje grešaka, imamo bolji ritam i veću efikasnost u napadu -