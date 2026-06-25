Crveno-beli se pohvalili! Pao najvažniji potpis!

Ono što je bilo očekivano, sada je zvanično i potvrđeno.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas produžio je ugovor sa grčkim klubom do leta 2029. godine, saopšteno je danas. Barcokas (61) je trener Olimpijakosa od 2020. godine, a prethodno je klub iz Pireja vodio od 2012. do 2014. godine. Grčki stručnjak je sa Olimpijakosom u dva mandata ukupno osvojio 14 trofeja. Barcokas je prošle sezone sa ekipom iz Pireja osvojio Evroligu i titulu šampiona Grčke. Photo: Dusan