Dirljiv trenutak posle zemljotresa u Venecueli: Spasen pas ispod tona ruševina (video)

Večernje novosti pre 10 minuta
Dirljiv trenutak posle zemljotresa u Venecueli: Spasen pas ispod tona ruševina (video)

TOKOM potrage među ruševinama koje su ostavili razorni zemljotresi u Venecueli spasilačke ekipe pronašle su psa koji je bio zatrpan ispod ostataka jedne kuće.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos Nakon što su locirali životinju, uspeli su da se probiju kroz beton i da mu pruže novu šansu za život. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5, pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od minuta. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Proglašeno je vanredno stanje. Broj poginulih dostigao je 188, a broj povređenih 1520, saopštio je predsednik skupštine Horhe Rodrigez. Na sajtu za prijavu nestalih nalazi se
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