„Plima se okreće“: Fon der Lajenova šokirala izjavom o Ukrajini i ratu sa Rusijom!

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je danas da je Ukrajina ojačala svoj položaj na ratištu i da se, kako je navela, "plima okreće" u sukobu sa Rusijom, ističući odlučnost ukrajinskih oružanih snaga i naroda.

foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia - Odlučnost ukrajinskog naroda pokazala je svetu da njihov evropski izbor ne može da se slomi. Ukrajina će pobediti, rasti, prosperirati - navela je Fon der Lajen na platformi Iks. Ona je navela da je "hrabrost ukrajinskih snaga promenila zamah na bojnom polju" i da je ukrajinski izbor evropskog puta "nepokolebljiv". The courage of Ukraine's armed forces has shifted the momentum on the battlefield. The tide is turning. And