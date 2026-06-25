Forum srednjih stručnih škola: Zabrinjavajući pad kvaliteta znanja na završnom ispitu

Vranje news pre 51 minuta  |  Vranjenews
Forum srednjih stručnih škola: Zabrinjavajući pad kvaliteta znanja na završnom ispitu

Vranje - Iz Foruma srednjih stručnih škola saopšteno je da rezultati završnog ispita upozoravaju da je stanje u obrazovanju ozbiljno, navodeći da je prosečan broj bodova na ovogodišnjem testu iz maternjeg jezika iznosio 10,67, što je za 0,88 poena manje nego prethodne školske godine, prenosi N1.

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić, istakao je da takav pad rezultata ne sme da bude ignorisan i da je potrebno otvoreno govoriti o uzrocima i preuzeti odgovornost. „Direktori škola, nadležne službe, nastavnici i Ministarstvo prosvete – svi učesnici obrazovnog sistema moraju se zapitati zbog čega rezultati iz godine u godinu pokazuju zabrinjavajuće trendove“, naveo je Antić u saopštenju. Dodao je da posebno zabrinjava to što se nedovoljno
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