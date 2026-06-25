Bosna i Hercegovina savladala Katar 3:1, na pragu šesnaestine finala

Vreme pre 1 sat
Bosna i Hercegovina savladala Katar 3:1, na pragu šesnaestine finala

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobedu nad Katarom i došla do četiri boda u grupi B, čime je ostala u konkurenciji za prolazak dalje

Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina je uradila sve što je do nje kako bi se domogla šesnaestine finala Mundijala. Savladali su Katar i sa četiri boda imaju velike šanse da prođu dalje. Izabranici Sergeja Barbareza bili su opasniji rival od samog početka susreta i već u uvodnim minutima stvorili su nekoliko dobrih prilika. Najpre je Ermedin Demirović zapretio udarcem sa ivice
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