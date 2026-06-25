Izglasani rebalans beogradskog budžeta i kontroverzni plan za područje šume Bajdina

Vreme pre 1 sat
Izglasani rebalans beogradskog budžeta i kontroverzni plan za područje šume Bajdina

Sa 59 glasova Skupština Beograda donela je Plan detaljne regulacije za područje u Mirijevu

Skupština Beograda usvojila je danas rebalans budžeta za 2026. godinu, kojim je utvrđen iznos od 202.155.731.190 dinara. Za rebalans gradskog budžeta je glasalo 59 odbornika, dok odbornici opozicije nisu glasali. Sa 59 glasova Skupština Beograda donela je Plan detaljne regulacije za područje u Mirijevu, čemu su se protivili odbornici opozicije, zahtevajući da se on povuče, a sednica je protekla u diskusiji u kojoj su opozicioni odbornici ukazivali da će gradnja na
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Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta

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