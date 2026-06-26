Vozač novog Sanrivatti supersportiste imaće do sada neviđeni polažaj za upravljačem

Kompanija u nastajanju pod nazivom Sanrivatti je osmislila ideju koju naziva Vrhunski položaj.

Sanrivattijeva još neimenovana kreacija nema mesta za saputnike. Takođe, nepoznato je kako će vozač upravljati vozilom, gde će biti papučice gasa i kočnica. Osnivač i izvršni direktor Sanrivattija, Santiago Sánchez Rivero, objasnio je svoju ideju: – Na sportskom motociklu vozač i mašina kreću se kao jedno. Veza je neposredna, fizička i instinktivna. Za mene pitanje nikada nije bilo kako stvoriti više snage ili više brzine. Pitanje je bilo kako stvoriti dublju vezu