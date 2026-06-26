Broj žrtava u Venecueli ne prestaje da raste: 589 mrtvih, broj povređenih porastao na 2.980 FOTO/VIDEO

B92 pre 49 minuta
Broj žrtava u Venecueli ne prestaje da raste: 589 mrtvih, broj povređenih porastao na 2.980 FOTO/VIDEO

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao je na 589, dok je broj povređenih dostigao 2.980, izjavila je danas vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez.

Ona je to rekla okružena predstavnicima vlade i vojske, tokom prijema spasilačkih ekipa koje su pristigle iz različitih delova sveta, prenosi AP. "Spasićemo ljude koji su zarobljeni. Neumorno radimo na tom zadatku", rekla je Rodrigez. Ona je navela da je najteže pogođena država La GvaIra, koju su u noći između srede i četvrtka pogodili zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni i dodala da je u toj oblasti uvedeno pojačano vojno prisustvo, dok ekipe tragaju za
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