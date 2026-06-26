Nikolas Pepe odveo Obalu Slonovače u nokaut fazu Mundijala VIDEO

Fudbaleri Obale Slonovače su savladali Kurasao sa 2:0, u okviru poslednjeg trećeg kola grupne faze Mundijala i sa drugog mesta izborili narednu rundu takmičenja.

Obala Slonovače je završila na drugom mestu Grupe E sa šest bodova, isto koliko ima i prvoplasirana Nemačka, ali bolji međusobni skor je stavio "Pancere" na prvo mesto. Na trećoj poziciji je Ekvador, koji sa četiri boda može da prođe kao trećeplasirana ekipa, dok je Kurasao završio takmičenje sa jednim bodom. U centru pažnje bio je Nikolas Pepe koji je rešio duel u korist svoje reprezentacije sa po golom u oba poluvremena. Doveo je Obalu Slonovače do vođstva u