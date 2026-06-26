Poketino: "Niko nam nije čestitao - kao da smo eliminisani"

B92 pre 3 sata
Poketino: "Niko nam nije čestitao - kao da smo eliminisani"

Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Izabranici Maurisija Poketina zabeležili su dve pobede protiv Paragvaja (4:1) i Australije (2:0) u grupi, ali su večeras u poslednjoj utakmici grupne faze izgubili od eliminisane Turske, i to 3:2. Na konferenciji za novinare nakon poraza, Poketino je primetio da je atmosfera delovala kao da se SAD opraštaju od turnira, a Turska ide dalje. Takođe je pomenuo nedostatak čestitki na uspehu jednog od domaćina turnira. "Trenutno nam niko nije čestitao na prvom mestu u
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