Razorni zemljotresi u Venecueli: 589 mrtvih, snimci katastrofe iz vazduha
Dva jaka potresa jačine iznad sedam stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u manje od minut. Čitave zgrade srušene, spasioci još tragaju za preživelima.
Najmanje 589 ljudi je poginulo, a 2.900 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli, najnoviji su podaci zvaničnika.
Najnovije brojke objavila je privremena predsednica države Delsi Rodrigez.
U prethodnom zvaničnom izveštaju bilo je rečeno da je broj poginulih najmanje 235, a povređenih 4.300.
Dok broj žrtava raste, spasioci pokušavaju da dođu do ljudi koji su ispod ruševina zgrada.
U Karakasu i obližnjem priobalnom gradu La Gvaira, čuju se ljudi kako dozivaju u pomoć ispod ruševina srušenih zgrada, javljaju BBC izveštači sa lica mesta.
U manje od 60 sekundi, dva jaka zemljotresa pogodila su područje u blizini glavnog grada Karakasa 23. juna kasno popodne po lokalnom vremenu.
Najpre je zabeležen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Rihtera zapadno od Karakasa.
Drugi zemljotres bio je jedan od najjačih koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju poslednjih sto godina.
Strahuje se da je mnogo više ljudi poginulo, dok su drugi ostali bez krova nad glavom ili se plaše da ostanu u oštećenim, nebezbednim zgradama i spavaju na ulicama posle katastrofe.
Američki geološki zavod procenjuje da bi broj žrtava mogao da bude u hiljadama, pošto su se zemljotresi dogodili na nacionalni praznik u Venecueli, što znači da je više ljudi bilo kod kuće nego tokom uobičajenog radnog dana.
Koliko dugo neko može da preživi pod ruševinama?
Stručnjaci kažu da je 48 sati posle katastrofe ključno za spasavanje života ljudi zarobljenih u ruševinama.
Ali, u zavisnosti od uslova, mnogi bi mogli da prežive danima ili čak nedeljama duže.
U studiji Univerziteta Džordž Vašington zaključeno je da su „preživeli mnogi koji su više od 48 sati bili zarobljeni pod ruševinama, a nekolicina je uspela da izdrži između 13 i 14 dana pre nego što su spaseni“.
Posle zemljotresa na Haitiju 2010. godine, u kojem je bilo najmanje 200.000 mrtvih, muškarac je spašen posle 12 dana ispod ruševina prodavnice.
U maju 2013. godine, žena je izvučena živa iz ruševina 17 dana pošto se urušila fabrika u Bangladešu.
Pogledajte video: Iz ruševina u Venecueli izvučena žena
Prema rečima Reja Greja, koji je tri decenije učestvovao u spasavanjima sa britanskom nevladinom organizacijom Međunarodni spasilački korpus, mogu da postoje otvori između betonskih ploča koji daju šanse da neko preživi i posle nekoliko dana.
Ključno je, kaže, i da zatrpani ljudi imaju dovoljno kiseonika i vode.
U nekim akcijama spasavanja, kaže Grej, vatrogasci prskaju vodom po ruševinama u nadi da će kapi dopreti do zatrpanih ljudi.
Pogledajte snimke iz vazduha i razmere katastrofe
Oba zemljotresa su bila plitka - prvi je imao epicentar 20,3 kilometra ispod površine, a drugi na dubini od 10 kilometara, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
Reč je o retkoj pojavi poznatoj kao „seizmički dublet", odnosno dvostruki zemljotres, objašnjavaju američki stručnjaci za geologiju.
Posle ova dva zemljotresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih potresa.
Bio je ovo jedan od najgorih zemljotresa u istoriji Venecuele.
Poslednji ovako razoran zemljotres zabeležen je 1967. godine, kada je poginulo 200 ljudi, a mnoge zgrade su se tada urušile.
Zatvoren je aerodrom u Karakasu, takođe oštećen u potresima, a ne rade ni železnički ni drumski javni saobraćaj.
Skoro šest miliona ljudi pogođeno zemljotresom
Oko 6,76 miliona ljudi možda je pogođeno zemljotresima u Venecueli, rekla je Zoi Brenan, portparolka Agencije Ujedinjenih nacija (UN) za migracije.
U taj broj je uključeno i dva miliona ljudi koji žive u Karakasu.
Izvestila je i da se skoro 250 zgrada srušilo usled zemljotresa.
U La Gvairi, regionu najviše ugroženog zemljotresom, pogođeno je više od 70.000 porodica, saopštio je zvaničnik Diosdado Kabeljo.
Više od 100 zgrada se tamo potpuno srušilo, dodao je, što se poklapa sa brojkom koju je ranije objavila agencija Ujedinjenih nacija.
„Posledice su razarajuće“, rekao je Kabeljo i obećao da će država svima pomoći.
Gradovi Karabaljeda i Katija La Mar su najviše pogođeni, prema rečima regionalnog ministra.
„Na mestima gde su se zgrade srušile, ne možemo samo da uđemo sa mašinom i raščišćavamo ruševine, objasnio je, naglašavajući da je to sada izazov.
„Moramo prvo da proverimo da li ima prećivelih ispod ruševina i u kakvom su stanju", dodao je.
Nekoliko zemalja je poslalo spasilačke službe i pse, a SAD su obećale 150 miliona dolara pomoći.
Pogledajte snimak iz Venecuele
Horhe Rodrigez, predsednik Skupštine Venecuele, saopštio je da je 250 zgrada oštećeno ili srušeno, uglavnom u La Gvairi.
U tom gradu je čitav desetospratni hotel potpuno sravnjen sa zemljom.
Dok mašine rasklanjaju ruševine, mnogi tragaju za najbližima.
Huan Ortiz je rekao za BBC da je potvrđeno da je jedan od njegovih bliskih prijatelja mrtav, da se veruje da je drugi pod ruševinama, a oko 20 ljudi koje je poznavao, a koji žive u priobalnom području, vode se kao nestali.
„U šoku sam i frustriran što ne mogu da pomognem“, rekao je student medicine u Karakasu.
Zgrade su srušene i u glavnom gradu Karakasa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo, a pogođeni su i Truhiljo, Jarakuj, Karabobo, Aragua i Miranda.
Gde i kada su se dogodili potresi?
Oba zemljotresa su potresla glavni grad Karakas, u kojem živi oko pet miliona ljudi, oko 18:04 sati po lokalnom vremenu 23. juna.
Prvi je bio magnitude 7,2 stepena Rihterove skale i pogodio je državu Jarakuj zapadno od Karakasa na dubini od 22 kilometra, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
Trideset devet sekundi kasnije, jači zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je u blizini Karakasa, na dubini od oko 10 kilometara.
Iako su epicentri oba zemljotresa bili van Karakasa, snažni potresi su se osetili širom grada, uzrokujući ljuljanje zgrada, a neke su potpuno uništene.
Zemljotresi su uglavnom pogodili severnu obalu Venecuele.
Ta područja su posebno ranjiva, napomenuo je Američki geološki zavod.
Navodi se da su mnoge zgrade napravljene od armirane cigle i ćerpiča, a silina potresa znači i veliku verovatnoću uništenja zgrada i smrtnih slučajeva.
Koliko su potresi bili jaki svedoči i podatak da su se osetili čak do kolumbijske prestonice Bogote, udaljene više od 1.000 kilometara.
Venecuela je u seizmički aktivnoj zoni gde se susreću dve tektonske ploče, Karipska i Južnoamerička.
Prema Američkom geološkom zavodu, drugi i snažniji od dva zemljotresa dogodio se jer su se rasedi, odnosno pukotine između ploča, pomerali horizontalno.
Zemljotres nastaje kada se ovo kretanje dogodi naglo.
Pogledajte fotografije iz Venecuele
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(BBC News, 06.26.2026)