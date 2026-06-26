Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Najmanje 235 mrtvih, ispod ruševina se čuju pozivi u pomoć
Dva jaka potresa jačine iznad sedam stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u manje od minut. Čitave zgrade srušene, spasioci još tragaju za preživelima.
Najmanje 235 ljudi je poginulo, a 4.300 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli, a spasioci već 24 sata pretražuju ruševine u žurbi da spasu živote zatrpanih.
U Karakasu i obližnjem priobalnom gradu La Gvaira, mogli su da se čuju ljudi kako dozivaju u pomoć ispod ruševina srušenih zgrada.
U manje od 60 sekundi, dva jaka zemljotresa pogodila su područje u blizini glavnog grada Karakasa 23. juna kasno popodne po lokalnom vremenu.
Najpre je zabeležen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Rihtera zapadno od Karakasa.
Drugi zemljotres bio je jedan od najjačih koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju poslednjih sto godina.
Strahuje se da je mnogo više ljudi poginulo, dok su drugi ostali bez krova nad glavom ili se plaše da ostanu u oštećenim, nebezbednim zgradama i spavaju na ulicama posle katastrofe.
Američki geološki zavod procenjuje da bi broj žrtava mogao da bude u hiljadama.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp je u objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social) odmah posle zemljotresa pomenuo „razarajući broj smrtnih slučajeva“.
Zemljotresi su se dogodili na nacionalni praznik u Venecueli, što znači da je više ljudi bilo kod kuće nego tokom uobičajenog radnog dana.
Oba zemljotresa su bila plitka - prvi je imao epicentar 20,3 kilometra ispod površine, a drugi na dubini od 10 kilometara, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
Reč je o retkoj pojavi poznatoj kao „dublet", odnosno dvostruki zemljotres, objašnjavaju američki stručnjaci za geologiju.
Posle ova dva zemljotresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih potresa.
Bio je ovo je jedan od najgorih zemljotresa u istoriji Venecuele.
Poslednji ovako razoran zemljotres zabeležen je 1967. godine, kada je poginulo 200 ljudi, a mnoge zgrade su se tada urušile.
Zatvoren je aerodrom u Karakasu, takođe oštećen u potresima, a ne rade ni železnički ni drumski javni saobraćaj.
Nekoliko zemalja je poslalo spasilačke službe, a SAD su obećale 150 miliona dolara pomoći.
Američka vojska šalje transportne brodove i avione kao podršku spasilačkim službama, navodi se u saopštenju.
Pogledajte snimak iz Venecuele
Horhe Rodrigez, predsednik Skupštinr Venecuele, saopštio je da je 250 zgrada oštećeno ili srušeno, uglavnom u La Gvairi.
U tom gradu je čitav desetospratni hotel potpuno sravnjen sa zemljom.
Dok mašine rasklanjaju ruševine, mnogi tragaju za najbližima.
Huan Ortiz je rekao za BBC da je potvrđeno da je jedan od njegovih bliskih prijatelja mrtav, da se veruje da je drugi pod ruševinama, a oko 20 ljudi koje je poznavao, a koji žive u priobalnom području, vode se kao nestali.
„U šoku sam i frustriran sam što ne mogu da pomognem“, rekao je student medicine u Karakasu.
Zgrade su srušene i u glavnom gradu Karakasa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo, a pogođeni su i Truhiljo, Jarakuj, Karabobo, Aragua i Miranda.
Gde i kada su se dogodili potresi?
Oba zemljotresa su potresla glavni grad Karakas, u kojem živi oko pet miliona ljudi, oko 18:04 sati po lokalnom vremenu u sredu.
Prvi je bio magnitude 7,2 stepena Rihterove skale i pogodio je državu Jarakuj zapadno od Karakasa na dubini od 22 kilometra, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
Trideset devet sekundi kasnije, jači zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je u blizini Karakasa, na dubini od oko 10 kilometara.
Iako su epicentri oba zemljotresa bili van Karakasa, snažni potresi su se osetili širom grada, uzrokujući ljuljanje zgrada, a neke su potpuno uništene.
Zemljotresi su uglavnom pogodili severnu obalu Venecuele.
Područja koje su pogodili zemljotresi su posebno ranjiva, napomenuo je Američki geološki zavod.
Navodi se da su mnoge zgrade napravljene od armirane cigle i ćerpiča, a silina potresa znači i veliku verovatnoću uništenja zgrada i smrtnih slučajeva.
Koliko su potresi bili jaki svedoči i podatak da su se osetili čak do kolumbijske prestonice Bogote, udaljene više od 1.000 kilometara.
Venecuela je u seizmički aktivnoj zoni gde se susreću dve tektonske ploče, Karipska i Južnoamerička.
Prema Američkom geološkom zavodu, drugi i snažniji od dva zemljotresa dogodio se jer su se rasedi, odnosno pukotine između ploča, pomerali horizontalno.
Zemljotres nastaje kada se ovo kretanje dogodi naglo.
Pogledajte fotografije iz Venecuele
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(BBC News, 06.26.2026)