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Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 230 mrtvih, snimci katastrofe iz vazduha

Dva jaka potresa jačine iznad sedam stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u manje od minut. Čitave zgrade srušene, spasioci još tragaju za preživelima.

BBC News pre 12 minuta
zemljotres u venecueli, žena drži u naručju dete povređeno u zemljotresu
REUTERS/Maxwell Briceno
Mnogi su i dalje u šoku od razornog zemljotresa - žena drži u naručju povređeno dete

Najmanje 235 ljudi je poginulo, a 4.300 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli.

Spasioci već 24 sata pretražuju ruševine u žurbi da spasu živote zatrpanih.

U Karakasu i obližnjem priobalnom gradu La Gvaira, čuju se ljudi kako dozivaju u pomoć ispod ruševina srušenih zgrada, javljaju BBC izveštači sa lica mesta.

U manje od 60 sekundi, dva jaka zemljotresa pogodila su područje u blizini glavnog grada Karakasa 23. juna kasno popodne po lokalnom vremenu.

Najpre je zabeležen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Rihtera zapadno od Karakasa.

Drugi zemljotres bio je jedan od najjačih koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju poslednjih sto godina.

Strahuje se da je mnogo više ljudi poginulo, dok su drugi ostali bez krova nad glavom ili se plaše da ostanu u oštećenim, nebezbednim zgradama i spavaju na ulicama posle katastrofe.

Američki geološki zavod procenjuje da bi broj žrtava mogao da bude u hiljadama, pošto su se zemljotresi dogodili na nacionalni praznik u Venecueli, što znači da je više ljudi bilo kod kuće nego tokom uobičajenog radnog dana.

Pogledajte snimke iz vazduha i razmere katastrofe

Oba zemljotresa su bila plitka - prvi je imao epicentar 20,3 kilometra ispod površine, a drugi na dubini od 10 kilometara, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Reč je o retkoj pojavi poznatoj kao „dublet", odnosno dvostruki zemljotres, objašnjavaju američki stručnjaci za geologiju.

Posle ova dva zemljotresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih potresa.

Bio je ovo jedan od najgorih zemljotresa u istoriji Venecuele.

Poslednji ovako razoran zemljotres zabeležen je 1967. godine, kada je poginulo 200 ljudi, a mnoge zgrade su se tada urušile.

Zatvoren je aerodrom u Karakasu, takođe oštećen u potresima, a ne rade ni železnički ni drumski javni saobraćaj.

zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno

Nekoliko zemalja je poslalo spasilačke službe, a SAD su obećale 150 miliona dolara pomoći.

Američka vojska šalje transportne brodove i avione kao podršku spasilačkim službama, navodi se u saopštenju.

Pogledajte snimak iz Venecuele

Horhe Rodrigez, predsednik Skupštine Venecuele, saopštio je da je 250 zgrada oštećeno ili srušeno, uglavnom u La Gvairi.

U tom gradu je čitav desetospratni hotel potpuno sravnjen sa zemljom.

Dok mašine rasklanjaju ruševine, mnogi tragaju za najbližima.

Huan Ortiz je rekao za BBC da je potvrđeno da je jedan od njegovih bliskih prijatelja mrtav, da se veruje da je drugi pod ruševinama, a oko 20 ljudi koje je poznavao, a koji žive u priobalnom području, vode se kao nestali.

„U šoku sam i frustriran što ne mogu da pomognem“, rekao je student medicine u Karakasu.

Zgrade su srušene i u glavnom gradu Karakasa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo, a pogođeni su i Truhiljo, Jarakuj, Karabobo, Aragua i Miranda.

uništen hotel u La Gvairi
BBC
U La Gvairi, jednom od najteže pogođenih područja u Venecueli, uništen je i hotel

Gde i kada su se dogodili potresi?

zemljotres u venecueli
BBC

Oba zemljotresa su potresla glavni grad Karakas, u kojem živi oko pet miliona ljudi, oko 18:04 sati po lokalnom vremenu 23. juna.

Prvi je bio magnitude 7,2 stepena Rihterove skale i pogodio je državu Jarakuj zapadno od Karakasa na dubini od 22 kilometra, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Trideset devet sekundi kasnije, jači zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je u blizini Karakasa, na dubini od oko 10 kilometara.

zemljotres u venecueli, epicentri zemljotresa u venecueli
BBC

Iako su epicentri oba zemljotresa bili van Karakasa, snažni potresi su se osetili širom grada, uzrokujući ljuljanje zgrada, a neke su potpuno uništene.

Zemljotresi su uglavnom pogodili severnu obalu Venecuele.

Ta područja su posebno ranjiva, napomenuo je Američki geološki zavod.

Navodi se da su mnoge zgrade napravljene od armirane cigle i ćerpiča, a silina potresa znači i veliku verovatnoću uništenja zgrada i smrtnih slučajeva.

Koliko su potresi bili jaki svedoči i podatak da su se osetili čak do kolumbijske prestonice Bogote, udaljene više od 1.000 kilometara.

kako se mere zemljotresi
BBC

Venecuela je u seizmički aktivnoj zoni gde se susreću dve tektonske ploče, Karipska i Južnoamerička.

Prema Američkom geološkom zavodu, drugi i snažniji od dva zemljotresa dogodio se jer su se rasedi, odnosno pukotine između ploča, pomerali horizontalno.

Zemljotres nastaje kada se ovo kretanje dogodi naglo.

tektonske ploče
BBC

Pogledajte fotografije iz Venecuele

zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
Potraga za preživelima zatrpanih ispod ruševina zgrada
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
Ovako izgleda jedan od puteva u La Gvairi
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u venecueli
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
Mnogi su ostali bez krova nad glavom ili se plaše da se vrate u oštećene zgrade
zemljotres u venecueli
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
Zemljotres u Venecueli
REUTERS/Fausto Torrealba
zemljotres u venecueli
Getty Images
zemljotres u venecueli
Wilmer Azuaje/via REUTERS
Ovako je bilo na međunarodnom aerodromu 'Simon Bolivar' Karakasu u trenutku zemljotresa
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
SOCIAL MEDIA/via REUTERS
Posledice zemljotres u La Gvairi, na severu Venecuele
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u venecueli
Jose Alberto Gallipoli Lameda/via REUTERS
zemljotres u venecueli
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
zemljotres u venecueli
Reuters
zemljotres u venecueli
Getty Images
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
Ronald Peña R/EPA/Shutterstock
Žena u očajanju gleda u ruševine
zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
zemljotres u venecueli
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
zemljotres u venecueli
RAYNER PENA/EPA/Shutterstock
Mnogi su istrčali iz domova i noć proveli na ulici
zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
Ljudi ukazuju pomoć ženi onesvešćenoj od šoka zbog zemljotresa
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u Veneuceli
REUTERS/Juan Carlos Hernandez
Žena grli mačku nakon što su uspeli da izbegnu od zemljotresa

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(BBC News, 06.26.2026)

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