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Toplotni udar i iscrpljenost: Kako da pomognete

Prepoznajte znakove i kako da pomognete ako se neko u vašoj blizini oseća loše tokom velikih vrućina.

BBC News pre 1 sat  |  Mišel Roberts - BBC zdravlje
žena sa suncobranom
ANTONIO BAT/EPA/Shutterstock

Tokom velikih vrućina, lako je da se pregrejete i da doživite iscrpljenost ili udar.

Toplotna iscrpljenost uglavnom nije ozbiljna sve dok možete da se ohladite, ali toplotni udar je hitno stanje koje zahteva medicinski tretman.

Određene grupe, poput starijih ljudi, mladih i onih sa hroničnim bolestima mogu da budu u većem riziku.

Koja je razlika?

Toplotna iscrpljenost je stanje u kojem je telo postalo pretoplo zbog čega nije u stanju da reguliše telesnu temperaturu.

Očigledan znak je prekomerno znojenje, osećaj vreline i slabosti - znaci kojima vas vaše telo upozorava da se ohladite - odmah.

Među drugim simptomima su:

  • glavobolja
  • vrtoglavica i zbunjenost
  • gubitak apetita
  • grčevi u rukama, nogama i stomaku
  • ubrzano disanje i brži puls
  • temperatura od 38 stepeni i više
  • konstantna žeđ

Mala deca, koja ne umeju da vam kažu kako se osećaju, mogu da postanu nespretna ili stalno pospana.

Toplotna iscrpljenost može da pogodi bilo koga, pa i ljude koji redovno vežbaju i žive na zdrav način.

Može da se desi brzo, u minuti, ili postepeno - tokom nekoliko sati.

Određeni lekovi takođe mogu da pogoršaju regulaciju telesne temperature zbog čega možete da dobijete opekotine na suncu, vrtoglavicu ili da dehidrirate.

Grafikon koji prikazuje razlike između toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara. Simptomi toplotne iscrpljenosti su navedeni kao: osećaj nesvestice ili vrtoglavice; prekomerno znojenje; lepljiva koža; mučnina ili povraćanje i grčevi u mišićima. Simptomi toplotnog udara su: osećaj zbunjenosti; nedostatak znojenja; telesna temperatura iznad 40°C sa vrućom i suvom kožom; mučnina ili povraćanje; mogu izgubiti svest ili doživeti konvulzije ili napade.
BBC

Toplotna iscrpljenost može da se pretvori u udar, koji zahteva hitnu medicinsku pomoć.

To znači da telo ne može više da reguliše temperaturu i da ona raste.

Obratite pažnju na ove znakove i reagujte brzo:

  • osećaj slabosti posle 30 minuta odmora u ohlađenoj prostoriji i uzimanja mnogo tečnosti
  • ne znojite se iako vam je veoma toplo
  • imate temperaturu 40C ili više
  • ubrzano disanje ili kratak dah
  • zbunjenost
  • gubitak svesti
  • bez reakcije

Šta da uradite?

Ako posumnjate da neko u vašoj blizini ima simptome toplotne iscrpljenosti:

  • smestite ga da se odmori na hladnom mestu, poput prostorije sa klima uređajem ili napolju u hladu
  • skinite višak garderobe da bi koža mogla da 'diše'
  • ohladite ga - koristite bilo šta što vam je pri ruci, od sunđera natopljenog hladnom vodom, peškira, polivanja vodom iz flašice ili vlažnih krpa koje ćete mu omotati oko vrata, ruku i nogu
  • hladite ga lepezom ili papirom dok je koža vlažna - to pomaže da voda ispari i da se koža ohladi
  • dajte mu da pije vode - poslužiće i osvežavajući napici
  • ostanite sa ugroženim dok ne primetite promene na bolje

Ako se stanje ne popravi posle 30 minuta i posumnjate da imaju toplotni udar, pozovite Hitnu pomoć - za Srbiju, Severnu Makedoniju i Hrvatsku 194, Bosna i Hercegovina 124, Crnu Goru 129 i Albaniju 127.

Hitne službe možete da kontaktirate i preko jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112.

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(BBC News, 06.26.2026)

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