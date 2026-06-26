NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

Beta pre 1 sat

Naftna industrija Srbije (NIS) zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD novu posebnu licencu kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 16. juna posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom 2026. godine.

U novom zahtevu se ističe značaj kompanije NIS za uredno snabdevanje domaćeg tržišta i energetsku stabilnost Srbije i ukazuje na pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a za koje je OFAC u nekoliko navrata produžavao licencu, a poslednja je izdata sa važenjem do 1. jula tekuće godine.

Rok za završetak pregovora mađarske kompanije MOL o kupovini 56,15 odsto udela ruskih firmi Gasprom i Gaspromnjeft u NIS-u ističe 1. jula 2026. godine. 

(Beta, 26.06.2026)

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