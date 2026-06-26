Tramp: Iranski napad na teretni brod je glupo kršenje sporazuma o primirju sa SAD

Beta pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp okrivio je danas Iran za napad dronom na teretni brod u Ormuskom moreuzu, nazivajući to glupim kršenjem sporazuma o primirju sa SAD.

"Jedan dron oštetio je gornju palubu broda, ali brod je mogao da nastavi put dalje", rekao je Tramp i dodao da su SAD oborile još tri drona koji su bili upereni na brod.

Tramp u svojoj objavi nije identifikovao brod, ni vreme udara, ali je juče britanska vojska saoštila da je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana.

To se dogodilo tokom neizvesnog vremena za SAD i Iran dok rade na pregovaranju trajnog kraja rata. Iran se sve više suprostavlja regionu i SAD-u oko kontrole nad Ormuskim moreuzom, čak i sada kada je postignut Memorandum o razumevanju sa SAD.

Napad na teretni brod dogodio se u trenutku kada je Međunarodna pomorska organizacija (IMO), agencija Ujedinjenih nacija, počinjala operaciju izvlačenja zarobljenih brodova iz moreuza ove nedelje, upotrebom alternativne rute, uz obale Omana umesto da plove kroz centralni deo moreuza.

IMO je zaustavila evakuaciju brodova posle napada i saopštila da ih neće nastaviti dok ne bude bilo garancija da drugi brodovi neće biti napadnuti.

Oko 115 brodova je uspelo da izađe iz moreuza poslednjih dana, ostalo je još oko 500 i dalje u toj oblasti, rekao je generalni sekretar agencije Arsenio Domingez.

Otvaranje alternativnog puta kroz moreuz trebalo je da olakša pritisak na svetsku privredu i ukloni glavni adut Irana u tekućim mirovnim pregovorima sa SAD.

SAD i Iran i dalje pregovaraju o uslovima sporazuma, uključujući pitanje kako omogućiti prolaz brodova kroz ključni moreuz, kao i ona o budućim zalihama visoko obogaćenog uranijuma Irana. Prema Memorandumu o razumevanju dve strane imaju 60 dana da razrade detalje.

{Image2}

Donald Tramp preti carinom EU zbog poreza na digitalne usluge

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je carinom od 100 odsto na uvoz iz bilo koje zemlje koja uvede poreze na digitalne usluge američkih kompanija.

U objavi preko društvenih mreža Tramp se usmerio protiv evropskih zemalja, koje, kako je rekao, razgovaraju o "neposrednoj" primeni poreza na američke kompanije.

"Molim da ovo saopštenje posluži kao potvrda da će bilo koja zemljka koja uvede takav porez odmah dobiti 100 odsto carinu na bilo koju i svu robu poslatu u Sjedinjene Američke Države", poručio je Tramp.

On je rekao da će nova carina biti nadređena bilo kojim ranije ispregovaranim trgovinskim sporzumima. Dodao je da će kazna biti primenjena na bilo koju zemlju koja krene sa primenom takvog poreza, ali je posebno izdvojio evropske zemlje u svojoj o bjavi.

Tramp je više puta izrazio protivljenje stranim naporima da se uvedu porezi da bi se regulisali američki tehnološki giganti. Prošle godine zapretio je novim carinama svakoj zemlji koja krene to da uradi. U objavi prošlog avgusta rekao je da su digitalne takse i regulativa namenjene da naškode američkim tehnologijama, ili da ih diskriminišu.

Pretnja je upućena pred Trampov rok od 4. jula da Evropska unija i SAD odobre sporazum prema kome se carine za većinu evropskog izvoza ograničavaju na 15 odsto.

Evropska unija je u maju finalizovala trgovinski sporazum sa SAD kojim se ograničava većina carina na EU izvoz na 15. odsto. Sporazum je usledio posle više meseci rasprave unutar EU, pošto je prethodno predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigla okvirni sporzum tokom posete Trampovim golf terenima u Škotskoj.

Digitalne takse nisu bile deo sporazuma i ostale su tačka neslaganja između SAD i Evropskog bloka.

(Beta, 26.06.2026)