U Kragujevcu počeo 16. Arsenal Fest, zvezda prve večeri švedska grupa The Cardigans

Beta pre 30 minuta

U Kneževom arsenalu u Kragujevcu sinoć je otvoren 16. Arsenal Fest na kom će do 27. juna nastupiti više od 50 bendova iz Srbije, regiona i sveta. 

Festival je otvoren nastupima na tri bine a "zvezda" prve večeri bila je švedska pop grupa "The Cardigans" čija je pevačica Nina Person pozdravila publiku u Kragujevcu rečima: "dobro veče prijatelji". 

Švedski bend izveo je, između ostalog, i globalne hitove iz devedesetih poput "Lovefool", "My Favourite Game" i "Erase/Rewind".

Večeras će na Arsenal festu nastupiti jedan od najuticajnijih elektronskih sastava svih vremena – Underworld, autor numere "Born Slippy" iz filma "Trainspotting".

Program na glavnoj bini počeće u 20 časova nastupom slovenačkog kantautora, producenta i performera Manjifika a na glavnoj bini nastupiće i Destruction, jedan od ključnih bendova nemačke thrash metal scene i Artan Lili, alternativni rok bend iz Beograda.

Na Garden stejdžu program počinje u 19,30, a nastupiće O.K.O.T, Elena Vasova, Mučin, Obojeni program, Lion’s Law, Detour i Marko Luis.

Na Explozive stejdžu, prostoru posvećenom ljubiteljima elektronske muzike, nastupiće Srećko Divić, Oysha, Lutin, Peppe i Tom Novy. 

(Beta, 26.06.2026)

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