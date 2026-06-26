Amerika napala Iran: Tramp ponovo podigao avione, pokrenuta odmazda za "kršenje primirja", Teheran odmah odgovorio: "Vratićemo vam!"

Blic pre 24 sata
Amerika napala Iran: Tramp ponovo podigao avione, pokrenuta odmazda za "kršenje primirja", Teheran odmah odgovorio: "Vratićemo…
Eksplozija je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio odgovor na iranski napad na teretni brod u Ormuskom moreuzu Tramp je saopštio da je Iran lansirao najmanje četiri drona na brodove, pri čemu je jedan dron pogodio gornju palubu broda Američke vojne snage su 26. juna izvele vazdušne napade na mete u Iranu kao odgovor na napad na trgovački brod u Ormuskom moreuzu koji se dogodio dan ranije. Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da je
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