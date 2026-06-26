Dragana Mirković stigla limuzinom: Došla na koncert Južnog vetra u Beogradu sa Kemalom i Miletom Kitićem: Sva u crnom (video)

Blic pre 17 minuta
Dragana Mirković stigla limuzinom: Došla na koncert Južnog vetra u Beogradu sa Kemalom i Miletom Kitićem: Sva u crnom (video)…

Bili su raspoloženi za druženje s publikom, a Dragana je delila autograme fanovima.

Dragana je izjavila da je poziv organizatora bio nešto što ne može odbiti i da je koncert prilika da se oduže svojoj publici. Večeras se održava veliki koncert Južnog vetra u Beogradu. Među poslednjima su na Tašmajdan došli Dragana Mirković, Kemal Malovčić i Mile Kitić, koji su stigli tamnom limuzinom. Dragana je bila u crnom, baš kao i Mile, dok je Kemal bio u sivo-beloj odevnoj kombinaciji. Bili su odlično raspoloženi za druženje sa publikom, dok je Dragana
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