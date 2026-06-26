Pravilo dva prsta je najbolji način da izaberete slatku lubenicu: Ovaj trik ćete obožavati

Blic pre 28 minuta
Pravilo dva prsta je najbolji način da izaberete slatku lubenicu: Ovaj trik ćete obožavati

Preporučuje se kombinovanje sa tradicionalnim metodama: proveriti žutu mrlju, težinu ploda i zvuk pri kuckanju za najbolji izbor Stručnjaci savetuju da „pravilo dva prsta“ treba koristiti kao orijentir, ali ne i kao jedinu garanciju za sladak plod Kupovina lubenice za mnoge od nas je prava kocka.

Spolja može da izgleda idealno – sjajna je, čvrsta i deluje teško, a kada je presečete kod kuće, dočeka vas bledo, vodenasto meso bez ukusa. Upravo zato društvene mreže je preplavio jednostavan trik koji obećava da ćete od sada svaki put pogoditi najslađi plod. Reč je o takozvanom „pravilu dva prsta“, metodi koja je postala viralna jer ne zahteva nikakvo prethodno iskustvo niti kuckanje na pijaci – dovoljno je samo da upotrebite sopstvenu ruku. Sve što treba da
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