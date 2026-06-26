Telo mladića nađeno u Morači: Ronioci ga izvukli posle tri dana potrage

Ronioci Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele učestvovali su u potrazi.+ Telo je pronađeno na oko tri metra dubine u škripu.+ Nakon trodnevne pretrage reke Morače, ronioci Regionalnog ronilačkog centra (RRC) iz Bijele pronašli su telo mladića čiji je nestanak prijavljen u ponedeljak. To je Vijestima kazao Danilo Mijajlović iz RRC. - Telo smo pronašli u škripu, na oko tri metra dubine. Telo je predato nadležnim organima na dalje postupanje - rekao je Mijajlović. (