Telo mladića nađeno u Morači: Ronioci ga izvukli posle tri dana potrage

Blic pre 2 sata
Telo mladića nađeno u Morači: Ronioci ga izvukli posle tri dana potrage
Ronioci Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele učestvovali su u potrazi.+ Telo je pronađeno na oko tri metra dubine u škripu.+ Nakon trodnevne pretrage reke Morače, ronioci Regionalnog ronilačkog centra (RRC) iz Bijele pronašli su telo mladića čiji je nestanak prijavljen u ponedeljak. To je Vijestima kazao Danilo Mijajlović iz RRC. - Telo smo pronašli u škripu, na oko tri metra dubine. Telo je predato nadležnim organima na dalje postupanje - rekao je Mijajlović. (
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Telo mladića izvučeno iz Morače

Telo mladića izvučeno iz Morače

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Potraga za Mladićem

Hronika, najnovije vesti »

Telo mladića nađeno u Morači: Ronioci ga izvukli posle tri dana potrage

Telo mladića nađeno u Morači: Ronioci ga izvukli posle tri dana potrage

Blic pre 2 sata
Telo mladića izvučeno iz Morače

Telo mladića izvučeno iz Morače

Telegraf pre 2 sata
Priznao da je pretukao dečaka (13) na parkingu. Muškarac koji je osumnjičen za jezivo nasilje na parkingu zbog sličica pušten…

Priznao da je pretukao dečaka (13) na parkingu. Muškarac koji je osumnjičen za jezivo nasilje na parkingu zbog sličica pušten da se brani sa slobode: Evo šta je razlog (video)

Blic pre 1 dan
Još jedna tragedija: Kod Neradovca poginuo mladić na motoru

Još jedna tragedija: Kod Neradovca poginuo mladić na motoru

Bujanovačke pre 1 dan
Mladić (24) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Vranja

Mladić (24) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Vranja

Nova pre 1 dan