Zavod za javno zdravlje Beograd objavio sve posledice vrućine na zdravlje: Kada dolazi do infarkta i šloga, a kada do pada pritiska, tromboze, kamena u bubregu, grčeva, katarakte...

U poslednjim decenijama beleži se rast temperature leta i češća pojava toplotnih talasa sa temperaturom iznad 32°C Posebno su ugrožene osetljive grupe poput dece, starijih, trudnica, gojaznih i hroničnih bolesnika Negativni efekti izloženosti visokim temperaturama i sunčevom zračenju po ljudski organizam su brojni - oni dovode do grčeva, dehidratacije, širenja krvnih sudova ali i kamena u bubregu, tromboze, srčanog udara (infarkta miokarda), šloga odnosno moždanog