Zvezdara danas bez vode 14 sati. Ove ulice ostaju "suve", pogledajte da li je vaša na spisku

Blic pre 2 sata
Zvezdara danas bez vode 14 sati. Ove ulice ostaju "suve", pogledajte da li je vaša na spisku
JKP 'Beogradski vodovod i kanalizacija' apeluje na građane da obezbede zalihe vode za piće i osnovne potrebe pre prekida Za najnužnije potrebe građana biće organizovane auto-cisterne sa pijaćom vodom na više punktova U beogradskoj opštini Zvezdara danas će bez vode punih 14 sati ostati deo potrošača zbog planiranih radova, saopštio je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" i apelovalo na građane da obezbede zalihe vode. JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
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