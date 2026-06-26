ANEM ALARM: U prvoj polovini ove godine četvoro novinarki i novinara relocirano iz Srbije zbog represije vlasti i prorežimskih medija

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ANEM ALARM: U prvoj polovini ove godine četvoro novinarki i novinara relocirano iz Srbije zbog represije vlasti i prorežimskih…

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) ocenjuje da je odlazak vojnog analitičara i saradnika Nedeljnika Aleksandra Radića iz Srbije dokaz da postoji dramatičan stepen ugroženosti bezbednosti medijskih profesionalaca i svih koji imaju kritičko mišljenje prema ovdašnjim vlastima.

Radić je izjavio da je napustio zemlju nakon što su provladini mediji objavili video snimke njegovog praćenja na kojima je snimljena i njegova maloletna kćerka. „Na meti se našla moja kćerka koja za nekoliko dana puni 16 godina. U utorak 23. juna TV Informer je prikazao nju na snimcima praćenja, a tokom tog dana pustili su sveže snimke kako čekam u parku da ona završi neke obaveze. Šta učiniti kada je neprijatelja puno i ugroze vam dete? Otišli smo u inostranstvo“,
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ANEM: Ove godine četvoro novinarki i novinara relocirano iz Srbije zbog represije vlasti i prorežimskih medija

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