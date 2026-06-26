Alimpijević ponovo u Evroligi, višegodišnji član elite ide u Evrokup

Danas pre 20 minuta  |  I.R.
Alimpijević ponovo u Evroligi, višegodišnji član elite ide u Evrokup

Košarkaški klub Bešiktaš igraće u Evroligi u sezoni 2026/27 umesto Monaka, koji je odlučio da se privremeno povuče iz elitnog evropskog takmičenja i naredne godine nastupa u Evrokupu, što znači da ćemo Dušana Alimpijevića nakon devet godina gledati u Evroligi.

Kako prenosi BasketNews, odluka je doneta na sednici Borda akcionara Evrolige, čime je potvrđeno da će elitno takmičenje i naredne sezone zadržati format sa 20 učesnika. Tokom prethodnih nedelja postojala je mogućnost da broj klubova bude smanjen na 19 kako bi se rasteretio već veoma zgusnut kalendar, ali je na kraju prevagnula odluka da se postojeći sistem ne menja. Najveći dobitnik takvog raspleta je Bešiktaš, koji će zahvaljujući vajld-karti ponovo zaigrati u
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