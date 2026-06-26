CLS: Spremna Bela knjiga o korupciji u Beogradu i načinu borbe protiv nje

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je pripremio Belu knjigu korupcije u Beogradu, kao kolekciju informacija te organizacije i analize partnerskih organizacija o koruptivnim poslovima i štetnim radnjama po javne finansije glavnog grada. „Bez poznavanja obima i mehanizama korupcije, nemoguće je dizajnirati i primeniti instrumente za njeno suzbijanje“, ukazao je direktor CLS Nikola Jovanović, u pisanoj izjavi. Kako je naveo, Bela knjiga