CLS: Spremna Bela knjiga o korupciji u Beogradu i načinu borbe protiv nje

Danas pre 24 minuta  |  Beta
CLS: Spremna Bela knjiga o korupciji u Beogradu i načinu borbe protiv nje
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je pripremio Belu knjigu korupcije u Beogradu, kao kolekciju informacija te organizacije i analize partnerskih organizacija o koruptivnim poslovima i štetnim radnjama po javne finansije glavnog grada. „Bez poznavanja obima i mehanizama korupcije, nemoguće je dizajnirati i primeniti instrumente za njeno suzbijanje“, ukazao je direktor CLS Nikola Jovanović, u pisanoj izjavi. Kako je naveo, Bela knjiga
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